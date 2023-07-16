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Doğalgazda ÖTV tutarı artırıldı

Doğalgaz üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarında artışa gidildi.

Doğalgazda ÖTV tutarı artırıldı
Akaryakıtta ÖTV tutarları arttı | Benzin ve motorine zam (16 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları)

Akaryakıtta ÖTV tutarları arttı | Benzin ve motorine zam (16 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları)

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Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ÖTV tutarı standart metreküp başına doğalgazda 0,0747 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğalgazda ise metreküp başına 2,7944 lira oldu.

Doğalgazda bir önceki ÖTV oranı standart metreküp başına 0,0230 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğalgazda 0,8599 lira olarak belirlenmişti.

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