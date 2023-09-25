Doğuş Grubu’nun insan kaynakları uygulamalarına 11 ödül

Doğuş Grubu; insan kaynakları ve yetenek yönetimi konularında Brandon Hall Group HCM Excellence Awards ve Stevie for Great Employers Ödülleri'nde altın, gümüş ve bronz kategorilerinde toplamda 11 ödüle layık görüldü.



Ayrıca, gençlerin kariyer platformu Youth Hall'un düzenlediği Youth Awards'ta, gençlerin en çok çalışmak istediği holdingler kategorisinde Doğuş Grubu, katılımcıların oylarıyla üst sıralarda yer aldı



Şirketin projeleri arasında gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri bir platform olan Gençlik Konseyi, tüm paydaşların sağlık ve refahını destekleyen İyi Yaşam, İyi Gelecek uygulamaları, iş birliği kültürünü teşvik eden Bi Do'lu Yıldız gibi inisiyatifler bulunuyor.



Doğuş Grubu, otomotiv, inşaat, medya, yeme-içme, turizm & perakende, gayrimenkul, enerji ve teknoloji gibi birbirinden farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor.



Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk'in liderliğinde insan odaklı bir yaklaşım izleyen şirket, eşitlik ilkesine dayalı bir vizyonla hareket edip ve çalışanların nasıl bir iş ortamı istediklerini anlamaya çalışıyor.



Bu yaklaşım, birlikte oluşturulan iş yeri kültürünü beraberinde getiriyor.



Sürdürülebilirlik ve iş birliğini ilke edinen Doğuş Grubu, farklılıklardan güç alarak proje ekipleri oluşturuyor, yeni fikirler üretiyor ve hayata geçiriyor.