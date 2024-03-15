Dolar bugün ne kadar? (15 Mart 2024 dolar kuru fiyatları)

Yerli yatırımcının döviz mevduatları geçen hafta 5,7 milyar dolar artış gösterdi. Bireysel yatırımcılar, yaklaşık 3,3 milyar dolarlık döviz aldı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 8 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 386 milyon dolar azalışla 130 milyar 533 milyon dolara geriledi.



TCMB'nin önümüzdeki haftaki faiz kararı öncesinde bugün, Mart ayı piyasa katılımcıları anketini yayımlayacak. Ankette, enflasyon ve para politikasına ilişkin beklentilerdeki değişimler izlenecek.



İç veri gündeminde Şubat ayı bütçe verileri de yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ayrıca altı yıl vadeli euro cinsi tahvil ihracını yüzde 6.125 getiriyle 2 milyar euro borçlanma ile tamamladı.

Döviz mevduatları 5,7 milyar dolar arttı Haberi Görüntüle