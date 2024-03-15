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Dolar bugün ne kadar? (15 Mart 2024 dolar kuru fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Dolar/TL kademeli yükseliş sürüyor. Dolar/TL bugün 32,20, euro/TL 35'in üzerinde işlem görüyor.

Dolar bugün ne kadar? (15 Mart 2024 dolar kuru fiyatları)

ve euro fiyatları, yerel seçim öncesi artan taleple birlikte kademeli yükselişini sürdürdü.

Dolar/TL, haftanın son işlem günün 32,20 civarında başladı. /TL ise 35,08 seviyesinde alıcı buldu.

Uzmanlara göre yüksek enflasyon ve yerel seçimler sonrası kurda düzeltme beklentisi dövize olan talebi artırdı.

Analistler, döviz talebinin genel seçimler ile kıyaslandığında oldukça sınırlı kaldığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, döviz piyasasındaki son dönemde gözlenen oynaklığın geçici olarak görülmesi gerektiğini belirtmişti.

  • DÖVİZ TÜRÜ Satış Değişim % Saat

Yerli yatırımcının döviz mevduatları geçen hafta 5,7 milyar dolar artış gösterdi. Bireysel yatırımcılar, yaklaşık 3,3 milyar dolarlık döviz aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 8 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 386 milyon dolar azalışla 130 milyar 533 milyon dolara geriledi.

TCMB'nin önümüzdeki haftaki faiz kararı öncesinde bugün, Mart ayı piyasa katılımcıları anketini yayımlayacak. Ankette, enflasyon ve para politikasına ilişkin beklentilerdeki değişimler izlenecek.

İç veri gündeminde Şubat ayı bütçe verileri de yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ayrıca altı yıl vadeli euro cinsi tahvil ihracını yüzde 6.125 getiriyle 2 milyar euro borçlanma ile tamamladı.

Döviz mevduatları 5,7 milyar dolar arttı

Döviz mevduatları 5,7 milyar dolar arttı

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