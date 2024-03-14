ntv.com.tr

Döviz mevduatları 5,7 milyar dolar arttı

Yerli yatırımcının döviz mevduatları geçen hafta 5,7 milyar dolar artış gösterdi. Bireysel yatırımcıların döviz mevduatları yaklaşık 3,3 milyar dolar aldı. Aynı haftada yabancı yatırımcılar ise 293 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Döviz mevduatları 5,7 milyar dolar arttı
Merkez Bankası'nın altın rezervleri zirveye çıktı

Merkez Bankası'nın altın rezervleri zirveye çıktı

Haberi Görüntüle

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 5 milyar 696,60 milyon dolar artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 8 Mart haftasında 181 milyar 151,80 milyon dolara yükseldi.

mevduatları önceki haftaya göre yaklaşık 5,7 milyar dolar yükseliş kaydetti.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları 3 milyar 287,50 milyon dolar artarak 107 milyar 334,10 milyon dolar oldu. Tüzel kişilerin döviz mevduatı ise 2 milyar 409,10 milyon dolar artışla 73 milyar 817,70 milyon dolara yükseldi.

YABANCIDAN 293 MİLYON DOLARLIK SATIŞ

Yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Mart haftasında net 292,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 259,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 6,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 1 Mart itibarıyla 34 milyar 355,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 8 Mart'ta 33 milyar 587,2 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 763,7 milyon dolardan 2 milyar 411,5 milyon dolara inerken, ŞBS stokları 97,5 milyon dolardan 101,7 milyon dolara yükseldi.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...