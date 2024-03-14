Döviz mevduatları 5,7 milyar dolar arttı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 5 milyar 696,60 milyon dolar artış gösterdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 8 Mart haftasında 181 milyar 151,80 milyon dolara yükseldi.
Döviz mevduatları önceki haftaya göre yaklaşık 5,7 milyar dolar yükseliş kaydetti.
Gerçek kişilerin döviz mevduatları 3 milyar 287,50 milyon dolar artarak 107 milyar 334,10 milyon dolar oldu. Tüzel kişilerin döviz mevduatı ise 2 milyar 409,10 milyon dolar artışla 73 milyar 817,70 milyon dolara yükseldi.
YABANCIDAN 293 MİLYON DOLARLIK SATIŞ
Yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Mart haftasında net 292,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 259,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 6,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin, 1 Mart itibarıyla 34 milyar 355,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 8 Mart'ta 33 milyar 587,2 milyon dolara geriledi.
Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 763,7 milyon dolardan 2 milyar 411,5 milyon dolara inerken, ŞBS stokları 97,5 milyon dolardan 101,7 milyon dolara yükseldi.
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