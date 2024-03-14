Döviz mevduatları 5,7 milyar dolar arttı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 5 milyar 696,60 milyon dolar artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 8 Mart haftasında 181 milyar 151,80 milyon dolara yükseldi.

Döviz mevduatları önceki haftaya göre yaklaşık 5,7 milyar dolar yükseliş kaydetti.



Gerçek kişilerin döviz mevduatları 3 milyar 287,50 milyon dolar artarak 107 milyar 334,10 milyon dolar oldu. Tüzel kişilerin döviz mevduatı ise 2 milyar 409,10 milyon dolar artışla 73 milyar 817,70 milyon dolara yükseldi.