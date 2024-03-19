Dolar bugün ne kadar? (19 Mart 2024 dolar kuru fiyatları)

Merkez Bankası (TCMB) tarafından bu hafta perşembe günü açıklanacak faiz kararı piyasalarda ana gündem maddesi olarak izleniyor.



Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.



Bankacıların hesaplamalarına göre TCMB net rezervleri geçen hafta 1,2 milyar dolara civarında düşüş gösterdi.

Dolar/TL dün 32,39 ile en yüksek seviyesini görmüştü. Türk Lirası, ocak ayında yüzde 2,7, şubatta yüzde 2,9 kayıp yaşamıştı.



Piyasalarda bu hafta ayrıca ABD, İngiltere, İsviçre, Norveç, Avustralya, Endonezya, Tayvan, Brezilya ve Meksika'daki merkez bankalarının bu hafta yapacağı para politikası toplantıları izlenecek.



Japonya Merkez Bankası (BOJ) ise sekiz yıldır uyguladığı negatif faiz politikasına son vererek 17 yıl sonra ilk kez faizleri artırdı.