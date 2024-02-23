Dolar bugün ne kadar? (23 Şubat 2024 dolar kuru fiyatları)

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 31,0820 seviyesinden işlem görüyor.



Dün 30,93-31,11 bandında hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,05 düşüşle 30,9882'den tamamladı.



Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,3 primle 31,0820'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 33,6940'dan, sterlin/TL önceki kapanışının hemen üzerinde 39,4120'den satılıyor.



Düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 103,9 puan seviyesinde bulunuyor.

FED BELİRSİZLİĞİ



Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtirken, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcılar odağına yerleştiğini kaydetti.



Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, dün yaptığı açıklamada, bankanın güçlü eylemlerinin politika faizini oldukça kısıtlayıcı bölgeye taşıdığına işaret ederek, ekonominin genel olarak beklendiği gibi gelişirse yılın sonlarında politika faizini düşürmeye başlamanın muhtemelen uygun olacağını söyledi.

TCMB FAİZİ SABİT TUTTU



Öte yandan, dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 45'te sabit tuttu.



TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, "Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir." ifadelerine yer verildi.



Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da büyüme ve Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puan seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.