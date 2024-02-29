Dolar bugün ne kadar? (29 Şubat 2024 dolar kuru fiyatları)

Dolar ve euronun yukarı yönlü hareketi sürüyor.



Dolar/TL, yeni güne 31,22 ile zirve seviyesinde başladı. Aynı dakikalarda Euro/TL, 33,83 seviyesinde el değiştirdi.



Türkiye ekonomisinin 2023 yılının son çeyreği ve senenin tamamına ilişkin büyüme rakamları duyurulacak. Ekonomistler, geçen yılın dördüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,97 büyüyeceğini öngörmüştü. 2023 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,40 düzeyinde bulunuyor.



TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) özeti, haftalık ve aylık bankacılık sektörü verileri, haftalık TCMB rezerv verileri açıklayacak. Hazine'nin üç aylık iç borçlanma programı da bugün açıklanacak.



Türk Lirası'nın yıl başından beri dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 5,4 olarak gerçekleşti.



Yurt dışı piyasalarda ise ABD kişisel tüketim harcamaları verisi öne çıkacak. Kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı konusunda yeni ipuçları sunması bekleniyor.

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