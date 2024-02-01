Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Şubat 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolar kurundaki kademeli yükseliş sürüyor.

Dolar/TL 30,36'dan işlem görüyor.

Euro/TL 32,86'da seyrediyor.

FED POLİTİKA FAİZİNİ SABİT TUTTU



ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Fed Başkanı Powell yaptığı açıklamada: "Politika faizi muhtemelen zirvede, ekonominin de beklendiği gibi seyretmesi durumunda, bu yıl faiz indirimlerine başlamanın uygun olacağına inanıyoruz." dedi.