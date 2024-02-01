Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Şubat 2024 dolar - euro fiyatları)

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FED POLİTİKA FAİZİNİ SABİT TUTTU
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Fed Başkanı Powell yaptığı açıklamada: "Politika faizi muhtemelen zirvede, ekonominin de beklendiği gibi seyretmesi durumunda, bu yıl faiz indirimlerine başlamanın uygun olacağına inanıyoruz." dedi.
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