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Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Şubat 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 1 Şubat 2024 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.

Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Şubat 2024 dolar - euro fiyatları)
Fed yılın ilk faiz kararını açıkladı

Fed yılın ilk faiz kararını açıkladı

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kurundaki kademeli yükseliş sürüyor.

Dolar/TL 30,36'dan işlem görüyor.

/TL 32,86'da seyrediyor.

FED POLİTİKA FAİZİNİ SABİT TUTTU

ABD Merkez Bankası (), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Fed Başkanı Powell yaptığı açıklamada: "Politika faizi muhtemelen zirvede, ekonominin de beklendiği gibi seyretmesi durumunda, bu yıl faiz indirimlerine başlamanın uygun olacağına inanıyoruz." dedi.

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