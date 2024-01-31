SON DAKİKA HABERİ: Fed yılın ilk faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi! Fed, piyasaların merakle beklediği yılın ilk faiz kararını açıkladı.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Karar metninde şu ifadeler yer aldı:



"Fed, enflasyonun yüzde 2'ye doğru hareket ettiğine "daha fazla güven" duyana kadar faizleri düşürmeyi beklemiyor.



FOMC istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılması önündeki risklerin daha iyi dengeye geldiğini değerlendiriyor.



Faizlerde yapılacak "herhangi bir ayarlama" gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine dayalı olacak.

Para politikası metninden “enflasyon kontrol altına alına kadar faiz artırımı olabileceği” ifadesi silindi.



Fed son olarak Temmuz 2023’te faiz artırmış, son 3 toplantıyı ise pas geçmişti.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...