Dolar kuru bugün ne kadar? (12 Şubat 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolarda kademeli yükseliş devam ediyor.



Bankalararası piyasada dolar/TL 30,70, euro/TL 33,16 seviyesinde işlem görüyor.



ABD'de geçen hafta açıklanan verilerin ülke ekonomisinde güçlü duruşa işaret etmesi "yumuşak iniş" senaryolarını desteklerken, dünya genelinde şirket karlılıklarının beklentileri aşmaya devam etmesi de yatırımcıların risk iştahını artırdı.



Analistler, dördüncü çeyrek bilançolarında tahminlerden daha iyi gelir ve kar açıklayan teknoloji şirketlerinin öncülüğünde geçen hafta New York borsasında yeni zirveler görüldüğünü hatırlatarak, yarın açıklanacak enflasyon verisinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.



Cuma günü, ABD enflasyon verilerinde revizyona gidildi. ABD Çalışma Bakanlığı, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) aralık ayındaki artışı, yüzde 0,3'ten yüzde 0,2'ye çekti. Gıda ve enerji kalemlerinin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise aynı kaldı.



Aralık ayı enflasyon verisindeki aşağı yönlü revizyonun önemli olduğunu aktaran analistler, bunun faiz oranlarını düşürmeye başlamak için enflasyon baskılarının sürdürülebilir şekilde azaldığına dair daha fazla kanıt arayan Fed için olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.



Analistler, bu hafta yoğun veri gündemi ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğunu aktararak, para piyasalarında Fed'in martta faizi sabit bırakma ihtimalinin yüzde 83, mayısta faiz indirimine başlama ihtimalinin ise yüzde 63 ile fiyatlandığını dile getirdi.



Söz konusu gelişmelerin ardında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,17 ile haftaya başlarken, dolar endeksi de 104 seviyesinde yatay bir başlangıç yaptı.

