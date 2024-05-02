Dolar kuru bugün ne kadar? (2 Mayıs 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolar /TL, artan yabancı ilgisinin desteğiyle 32,5 seviyesinin altındaki seyrini sürdürdü. Dolar/TL, yeni güne yüzde 0,15 düşüşle 32,36 civarında başladı. Euro /TL ise 34,76 civarında işlem gördü. Son haftalarda döviz piyasasında dengenin Türk Lirası lehine değiştiği görüşünü ifade eden analistler, yabancı ilgisinin yoğun olduğunu kaydetti. TL, nisan ayını dolar karşısında yüzde 0,04 ile sınırlı bir değer kazancı tamamladı. Analistler, TL cinsi mevduat ve bazı fon getirileri üzerinden alınan ve geçmiş istisnalarının kısmen kaldırılmasıyla yaşanan stopaj artışının etkilerinin izleneceğini belirtti. Bugün veri gündeminde nisan ayı imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ve TCMB haftalık verileri izlenecek. Yarın ise nisan ayı TÜFE verileri takip edilecek.

Enflasyonun aylık bazda yüzde 3'ün üzerinde gelmesi bekleniyor. Yıllık enflasyonun ise yüzde 70'i aşabileceği belirtiliyor.



Mevduat ve TL yatırım fonlarından elde edilen gelirlerden alınan ve 2020 yılından beri devam eden vergi istisnalarının bir bölümü kaldırılırdı. Mevduat ve bazı TL yatırım fonlarında stopaj oranları yükseldi.



Mevduatta altı aya kadar vadeli hesaplarda karar öncesi yüzde 5 olan stopaj artık yüzde 7.5 olarak uygulanacak. TL yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde ise karar öncesi 23 Aralık 2020'den beri %0 seviyesinde uygulanan stopaj oranı yüzde 7.5'e yükseltildi.



Türkiye'yi yatırım yapılabilir düzeyin beş kademe altında olan "B" notu ile derecelendiren S&P Global Ratings kararı ise hafta bitiminde piyasa kapanışının ardından bekleniyor.