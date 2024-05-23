Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Mayıs 2024 dolar - euro fiyatları)

Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak, yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı.

Faiz kararı sonrası Dolar/TL, 32,20 civarında yatay seyrini sürdürdü. Euro/TL ise 34,95 seviyesinde alıcı buldu.



REZERV ARTIŞI SÜRÜYOR

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta 139,1 milyar dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 4 milyar 346 milyon dolar artış gösterdi. Swap hariç net rezervler, yerel seçimden sonraki süreçte 51 milyar doları aşan iyileşme kaydetti.

TAHVİLE YOĞUN TALEP



Yabancı yatırımcıların Türk tahvillerine ilgisi devam ediyor. Yabancı, son 8 haftada 5,8 milyar dolarlık tahvil aldı. Bu rakam 11 yılın en güçlü girişine işaret etti. Geçen hafta net 1,34 milyar dolarlık tahvil alan yabancı yatırımcı, aynı haftada 233 milyon dolarlık hisse senedi sattı.



YABANCININ PAYI YÜKSELİYOR



Hesaplamalara göre yabancıların payı son dönemlerdeki girişlerle yüzde 5'e doğru yükseldi.

Yılın ilk çeyreğinde bu oran yüzde 1,7 civarında seyretmişti. Bu alandaki rekor ise 10 yıl önce yaklaşık yüzde 28 seviyesindeydi.



DÖVİZ KREDİ BÜYÜMESİNE SINIRLAMA



Merkez Bankası, piyasadaki likidite fazlası önlemek için bazı adımları hayata geçirdi. Buna göre yabancı para cinsinden kredi büyümesine aylık yüzde 2 sınırı getirildi. TL ve kur korumalı mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları da artırıldı.