ntv.com.tr

Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Mayıs 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum...

Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Mayıs 2024 dolar - euro fiyatları)
Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Haberi Görüntüle

, politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak, yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı.

kararı sonrası /TL, 32,20 civarında yatay seyrini sürdürdü. /TL ise 34,95 seviyesinde alıcı buldu.

REZERV ARTIŞI SÜRÜYOR

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta 139,1 milyar dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 4 milyar 346 milyon dolar artış gösterdi. Swap hariç net rezervler, yerel seçimden sonraki süreçte 51 milyar doları aşan iyileşme kaydetti.

TAHVİLE YOĞUN TALEP

Yabancı yatırımcıların Türk tahvillerine ilgisi devam ediyor. Yabancı, son 8 haftada 5,8 milyar dolarlık tahvil aldı. Bu rakam 11 yılın en güçlü girişine işaret etti. Geçen hafta net 1,34 milyar dolarlık tahvil alan yabancı yatırımcı, aynı haftada 233 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

YABANCININ PAYI YÜKSELİYOR

Hesaplamalara göre yabancıların payı son dönemlerdeki girişlerle yüzde 5'e doğru yükseldi.

Yılın ilk çeyreğinde bu oran yüzde 1,7 civarında seyretmişti. Bu alandaki rekor ise 10 yıl önce yaklaşık yüzde 28 seviyesindeydi.

DÖVİZ KREDİ BÜYÜMESİNE SINIRLAMA

Merkez Bankası, piyasadaki likidite fazlası önlemek için bazı adımları hayata geçirdi. Buna göre yabancı para cinsinden kredi büyümesine aylık yüzde 2 sınırı getirildi. TL ve kur korumalı mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları da artırıldı.

  • DÖVİZ TÜRÜ Satış Değişim % Saat

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...