Dolar kuru bugün ne kadar? (29 Mart 2024 dolar kuru fiyatları)



Yurt içi piyasalarda şubat ayı dış ticaret istatistikleri, bankacılık sektörü verileri ile Hazine iç borçlanma programı izlenecek.



Yurt dışında ise Paskalya Tatili nedeniyle birçok ülkede piyasalar bugün kapalı olacak. Piyasalar, ABD'de açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildi.