Dolar kuru bugün ne kadar? (29 Mart 2024 dolar kuru fiyatları)

Piyasalar pazar günü yapılacak yerel seçimlere odaklandı.
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından düşüş yaşayan Dolar/TL, seçim öncesi son işlem gününde yukarı yönlü hareketini hızlandırdı.
Dolar/TL, güne 32,3652 civarında başladı. Euro/TL ise 34,9499'dan alıcı buldu.
Analistler, yerel seçim öncesi dövize olan talebin arttığını ancak genel seçimlere kıyasla talebin zayıf kaldığını belirtiyor.
Yurt içi piyasalarda şubat ayı dış ticaret istatistikleri, bankacılık sektörü verileri ile Hazine iç borçlanma programı izlenecek.
Yurt dışında ise Paskalya Tatili nedeniyle birçok ülkede piyasalar bugün kapalı olacak. Piyasalar, ABD'de açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildi.
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