Dolar kuru bugün ne kadar? (30 Nisan 2024 dolar - euro fiyatları)

Türk Lirası'nın dolar karşısındaki kazanımalarını sürdürdü.



Dolar/TL, bugün yüzde 0,48 düşüşle 32,38 civarına geriledi. Euro/TL ise 34,67 seviyesinde el değiştirdi. Türk Lirası, nisan ayı başından bugüne ise yüzde 0,14 ile oldukça sınırlı değer kaybetti.



Analistler, son haftalarda döviz piyasasında dengenin Türk Lirası lehine değiştiği görüşünü ifade ediyor.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, aylık fiyat gelişmelerini yakından takip edeceklerini belirterek, "Enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz." dedi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada da olağanüstü dönemlerde zarar açıklamalarının geçici ve istisnai nitelikte olduğu belirtildi.



Mart ayında yıllık dış ticaret açığı önceki yılın aynı ayına göre 26 milyar dolar iyileşerek 92 milyar dolara geriledi.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımız çalışıyor. Yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme eğilimi sekiz aydır kesintisiz devam ediyor." dedi.



ABD bankacılık devi Citi, dolara karşı Türk Lirası önerisinde bulundu. Citi, Merkez Bankası'nın makro ihtiyati tedbirlere daha fazla odaklanacağını ifade etti.

