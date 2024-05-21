Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 21 Mayıs 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamaların ardından rekor seviyelerden geriledi. Ons altın, yüzde 0,47 düşüşle 2.413 dolar civarında işlem gördü. Gram ve çeyrek fiyatları, hem ons altın hem de Dolar/TL'den etkilendi. Gram altın, 2.501 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın, 4.087 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.

FED YETKİLİLERİNDEN TEMKİNLİ AÇIKLAMALAR

ABD enflasyonunda yaşanan soğumaya rağmen Fed yetkililerinden temkinli açıklamalar gelmeye devam etti.



Fed Başkan Yardımcısı Michael Barr, kısıtlayıcı politikanın etkinliğini değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson da enflasyonun faiz oranlarının düşürülmesini gerektirecek kadar hızlı soğumadığını vurguladı.

ORTADOĞU'DA SİYASİ BELİRSİZLİK

Ortadoğu'da yaşanan siyasi belirsizliklerden kaynaklı güvenli liman talebi ise altın fiyatlarında kayıpları sınırladı.

Çin ve Rusya'nın ABD dolarına olan bağımlılığını azaltmayı amaçlayan güçlü merkez bankası alımları da devam etti.



IMF verilerine göre, Rusya Federasyonu nisan ayında altın varlıklarını 3,11 ton artırarak 2.336 tona çıkardı. Çin ise mart ayında rezervini 4,98 ton artırarak 2.263 tona yükseltti.