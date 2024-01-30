Dolar kuru bugün ne kadar? (30 Ocak 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolarda kademeli yükseliş devam ediyor.



Bankalararası piyasada dolar/TL 30,35, euro/TL 32,85 civarında işlem görüyor.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın sona erecek para politikası toplantısı ve sonrasında Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşma piyasaların odağında olacak. Yatırımcılar aynı zmaanda Avrupa'da enflasyon verileri, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası toplantısı ve ABD'de açıklanacak isithdam verilerini izleyecekler.



Fed, aralıkta piyasaları gevşeme yanlısı tavır göstererek şaşırtmış ve 2024 yılında toplam 75 baz puan faiz indirimi öngördüğünü açıklamıştı.



Böylece yıl sonunda risk iştahının artmasıyla yükselişler kaydedilmiş, işlemciler ilk faiz indiriminin martta geleceğini fiyatlamışlardı.



Piyasalar artık Fed'in martta faiz indirimine gitme olasılığını yüzde 47 olarak fiyatlıyor. Geçen ay aynı olasılık yüzde 88 olarak fiyatlanıyordu. Aynı zamanda bu yıl için fiyatlanan toplam faiz indirimi de geçen ayki 160 baz puan seviyesinden 134 baz puana düştü.

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