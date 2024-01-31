Dolar kuru bugün ne kadar? (31 Ocak 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolar kurundaki kademeli yükseliş sürüyor.



Önceki günü 30,3505’ten kapatan dolar/TL kuru, yeni güne 30,3642 düzeyinde başladı.



Euro/TL kuru ise bir önceki günü 32,9390 seviyesinde kapattı. Euro, yeni günde 32,8762 seviyelerinde el değiştiriyor.



Sterlin kuru ise dün 38,5463’ten işlem gördü. Kur, bugün 38,4878 düzeyinde seyrediyor.

ULUSLARARASI PİYASALARDA EURO/DOLAR PARİTESİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 30,2841 lira, satışta 30,4055 lira olarak açıklamıştı. TCMB, bir önceki günün efektif kurunu alışta 30,2637 lira, satışta 30,3849 lira olarak belirlemişti.



Uluslararası piyasalarda dün işlem saatinin sonunda euro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2650, dolar/yen paritesi de 147,80 düzeyinde seyretmişti.