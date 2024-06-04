Dolar kuru bugün ne kadar? (4 Haziran 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurlarında yatay seyir haziran ayında da devam ediyor.



Dolar/TL, bugün 32,21 civarında işlem gördü. Euro/TL ise 35,14 seviyesinde alıcı buldu.



Bugün piyasalarda Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu sunumu, Hazine ihaleleleri ve kabine toplantısı takip edilecek. TCMB aylık fiyat gelişmeleri raporu, mayıs ayı reel efektif döviz kuru verisi de izlenecek.



Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervleri, 31 Mayıs Cuma günü artıya geçerek 1,5 milyar dolara çıktı. Böylece net rezervler 4 yıldan daha uzun süre sonra ilk kez pozitif bölgeye geçti.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV yayınında yaptığı değerlendirmesinde, net rezervlerin artıya geçtiğini belirtti ve "Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var" dedi. Şimşek, eksi rezervin bir gündem maddesi olmaktan çıktığını söyledi.



Yabancı yatırımcıların tahvil alımları geçen beş haftada 7,1 milyar doları buldu. Şimşek, DİBS piyasasında yabancı payının yüzde 0,5'ten yüzde 10'a doğru yükselişe geçtiğini söyledi.



Carry trade eleştirilerine de yanıt veren Şimşek, "Bizim ne örtük ne açık bir kur tahhüdümüz yok. Carry trade, piyasanın bir parçası; program sonuç verdikçe vadelerin uzayacağını düşünüyorum." dedi.