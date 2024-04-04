Dolar kuru bugün ne kadar? (4 Nisan 2024 dolar - euro fiyatları)

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında dün Orta Vadeli Program'ın (OVP) ve yılın geri kalanına ait öncelikler istişare edildi.



EKK'da nitelikli yatırımlar ile katma değerli üretimi artırılacağı, cari açığın kalıcı olarak düşürüleceği belirtilerek, "Kamuda tasarruf tedbirleri ve harcamaların rasyonelleşmesi ile mali disiplini sürdüreceğiz" söylemine yer verildi.

Yerel seçimlerin ardından piyasadaki döviz talebi tersine dönerken, Merkez Bankası'nın uzun zaman sonra alıcı pozisyonuna geçtiği bildirildi.



TCMB'nin döviz alımlarına Dolar/TL'nin 31,90'a doğru gerilemesiyle başladığı belirtildi.



Bankacıların hesaplamalarına göre net rezervler de geçen hafta yaklaşık 1 milyar dolar artış gösterdi.