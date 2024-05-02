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OECD, Türkiye büyüme tahminini yükseltti

OECD, 2024 yılı için Türkiye büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,4'e yükseltti. Kuruluş, yıl sonu enflasyon beklentisini ise yüzde 55,5 olarak açıkladı.

OECD, Türkiye büyüme tahminini yükseltti
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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2024 ve 2025 yılları için Türkiye ve küresel tahminini yükseltti.

OECD bugün yayımladığı raporunda 2024 küresel büyüme tahminini şubatta açıkladığı yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e revize etti.

Türkiye için 2024 tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,4'e yükseltti.

Kuruluş, Türkiye ekonomisi için 2025 büyüme tahminini ise yüzde 3,1'den 3,2'ye, küresel ekonomi için de yüzde 3'ten yüzde 3,2'ye çıkardı.

OECD, Türkiye'de enflasyonun 2024'te ortalama yüzde 55,5, 2025'te yüzde 28,9 olacağını öngörüyor.

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