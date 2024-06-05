Dolar kuru bugün ne kadar? (5 Haziran 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurlarında yerel seçim sonrası devam eden yatay seyir dün bozuldu.



Dün yüzde 1'in üzerinde yükseliş yaşayan Dolar/TL, yeni güne düşüşle başladı



Dolar/TL, bugün yüzde 0,15 düşüşle 32,56 civarında işlem gördü. Euro/TL ise 35,46 seviyesinde el değiştirdi.



Gelişmekte olan ülke para birimlerinde dün dolar karşısında yüzde 2'yi aşan değer kayıpları görüldü.



TL'de de küresel satış baskısına paralel yerel seçim sonrası ilk kez değer kaybı yaşadı ve 32,62'ye kadar yükseldi.



KARAHAN'DAN İHRACAT AÇIKLAMASI



Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyonu düşürmek için "ne gerekiyorsa" yapacaklarını vurguladı.



Karahan, ihracatçıların elde ettiği dövizin yüzde 40'ının alınması uygulaması süreceğini ancak rezerv güçlendikçe oran değişikliği değerlendirebileceklerini söyledi.



Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, halihazırda yürütülen tüm fonlara ek olarak Türkiye'ye 18 milyar dolarlık finansman geleceğini söyledi.



NET REZERVLER POZİTİF BÖLGEDE



Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervleri, 31 Mayıs Cuma günü artıya geçerek 1,5 milyar dolara çıktı. Böylece net rezervler 4 yıldan daha uzun süre sonra ilk kez pozitif bölgeye geçti.



Yabancı yatırımcıların tahvil alımları geçen beş haftada 7,1 milyar doları buldu.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, DİBS piyasasında yabancı payının yüzde 0,5'ten yüzde 10'a doğru yükselişe geçtiğini söyledi.