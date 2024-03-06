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Döviz krizi yaşayan Mısır'dan devalüasyon kararı

Döviz krizi yaşayan Mısır'da Merkez Bankası, politika faizini 600 baz yükseltti. Kararın ardından Mısır Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybı hızlandı. Mısır son iki yılda para birimini dördüncü kez devalüe etti.

Döviz krizi yaşayan Mısır'dan devalüasyon kararı

Döviz krizi yaşayan ve IMF’den kredi arayışında olan ’dan yeni adımlar geldi. Mısır Merkez Bankası, politika faizini 600 baz puan artırarak yüzde 27,25’e yükseltti.

Ülkenin Merkez Bankası, enflasyonla mücadele sürecini hızlandırmak ve temel enflasyonda düşüş sağlamak amacıyla parasal sıkılaştırma sürecini hızlandırma kararı aldığını bildirdi.

Dolar/Mısır Lirası kuru bugün 30,9'dan 50,70'e kadar yükseldi. Böylece kurda yaklaşık yüzde 60'ın üzerinde artış kaydedildi. Söz konusu adım ile resmi dolar kurunun karaborsadaki değerine yaklaşmış olduğu kaydedildi.

Mısır son iki ylda para birimini dördüncü kez devalüe etti. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada ülkenin döviz kurlarını birleştirmenin çok önemli olduğunu söyledi.

IMF, Mısır'ı yüzde 30'a yaklaşan enflasyona karşı para politikasını sıkılaştırmaya ve daha esnek bir resmi döviz kuru benimsemeye teşvik etti.

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