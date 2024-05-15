Dolar kuru bugün ne kadar? (15 Mayıs 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları artan yabancı ilgisinin etkisiyle yatay seyrini sürdürüyor. Dolar /TL, bugün 32,28 seviyesinde işlem görüyor. Euro /TL ise 34,97 civarında alıcı buluyor. Bu arada Merkez Bankası'nın rekor hızdaki rezerv birikimi devam ediyor. TCMB, yerel seçimi takip eden 1,5 ayda 42 milyar dolarlık rezerv biriktirdi. Bugün iç veri gündeminde nisan ayı bütçe gerçekleşmeleri takip edilecek. Yurtdışında ise gözler ABD enflasyon rakamlarında olacak. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Katar Ekonomi Forumu'nda yapacağı konuşma izlenecek.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, dün enflasyonu düşürmek için "ne gerekiyorsa" yapılacağını söylerken, sıkı para politikasında kararlılık vurgusu yaptı.



Nisan ayında dolar karşısında sınırlı kazanç elde eden Dolar/TL, mayıs ayında şu ana kadar yatay bir seyir izledi.



TCMB, net uluslararası rezervleri 3 Mayıs ile biten haftada 7 milyar dolar artışla 21.08 milyar dolara yükselmişti.



Bankacıların hesaplamalarına göre net rezerv geçen hafta 10 milyar dolar artışla 31 milyar dolara yükseldi.



Swap hariç net rezervler ise 15 milyar doları geçen hafta olmak üzere son altı haftada 42 milyar dolar arttı.