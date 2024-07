Dolar kuru bugün ne kadar? (19 Temmuz 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL haftanın son işlem gününde 33,05 civarında işlem gördü. Euro/TL ise 36,02 seviyesinde el değiştirdi.



Yatırımcılar bugün kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in olası not güncellemesini takip edecek.



Moody's Türkiye'yi "B3" seviyesinde pozitif görünümle değerlendiriyor. Piyasalarda en az bir kademe not artışı olacağı bekleniyor. Beklentiler iki kademe not artışı olabileceğini de gösteriyor.



Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 5 milyar 348 milyon dolar artışla 153 milyar 796 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.



Yabancı yatırımcıların yıl başından bu yana tahvil alımı 10 milyar doları aştı. Geçen hafta 895 milyon dolarlık tahvil alan yabancılar, yaklaşık 58 milyon dolarlık hisse sattı.



Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarından geçen hafta 49 milyar liralık çıkış yaşandı. Bu rakam şubat ayından bu yana en hızlı haftalık düşüş olarak kaydedildi.



TCMB, bu hafta ayrıca bankacılık sistemindeki TL mevduat payını artırmayı amaçlayan yeni bir adım daha attı.



Pazartesi yürürlüğe girecek bu adımla KKM'de uygulanacak en düşük faiz oranını yüzde 35'e düşürdü. TCMB'nin bu adımı KKM'den TL mevduata geçişin desteklenmesi ve KKM hesaplarının azaltılması kapsamında atılan adımların devamı niteliğinde.



Küresel piyasalar, Çin-ABD ticaret geriliminin artması ve ABD başkanlık seçim sürecinin yarattığı belirsizliklerden olumsuz etkilendi.



Ayrıca Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan yazılım kesintisi sonrası küresel piyasalarda satış baskısın arttı.



Yazılım sorunu nedeniyle dünyada havacılık, banka ve finans hizmetlerinde kesintiler yaşandı. CrowdStrike'ın hisseleri yüzde 18, Microsoft hisseleri yüzde 2'yi aşan kayıp yaşadı.