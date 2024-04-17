Dolar kuru bugün ne kadar? (17 Nisan 2024 dolar - euro fiyatları)

Erdoğan, OVP'nin güçlendirilmesinde üç temel önceliğin ise kamuda tasarrufları artırmak, yatırımları öncelik haline getirmek, yapısal reformlara hız kazandırmak olarak sıraladı.



Bugün iç gündemde ayrıca Erdoğan'ın AKP grup toplantısında konuşması ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in IMF Dünya Bankası toplantıları için bulunduğu Washington'da IIF Küresel Görünüm Forumu'nda konuşması da yer alıyor.



Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da dün ABD'de yaptığı bir konuşmada enflasyonun yılsonu yüzde 36 tahminine doğru ilerleyeceğini, piyasanın ise bu hedefte üç ay gecikme öngördüğünü söyledi.