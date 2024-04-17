Dolar kuru bugün ne kadar? (17 Nisan 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolar ve euroda kademeli yükseliş sürüyor.
Dolar/TL, yeni güne 32,5 civarında zirveye yakın başlarken, piyasalarda jeopolitik gelişmelerle ödemeler dengesi verileri izlenecek.
Dolar/TL, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 32,4896'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,5510 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 34,56 civarında alıcı buluyor.
Cari işlemler dengesi bugün saat 10.00'da açıklanacak. Beklentiler cari işlemler dengesinin şubatta 3.7 milyar dolar olarak açıklanması yönünde. 2024'ün tamamında ise 28.2 milyar dolar açık bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Orta Vadeli Programı güçlendirecek adımlar atacaklarını, ekonomi ekibinin hazırlıklarını yaptığını ve yakında kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.
Erdoğan, OVP'nin güçlendirilmesinde üç temel önceliğin ise kamuda tasarrufları artırmak, yatırımları öncelik haline getirmek, yapısal reformlara hız kazandırmak olarak sıraladı.
Bugün iç gündemde ayrıca Erdoğan'ın AKP grup toplantısında konuşması ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in IMF Dünya Bankası toplantıları için bulunduğu Washington'da IIF Küresel Görünüm Forumu'nda konuşması da yer alıyor.
Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da dün ABD'de yaptığı bir konuşmada enflasyonun yılsonu yüzde 36 tahminine doğru ilerleyeceğini, piyasanın ise bu hedefte üç ay gecikme öngördüğünü söyledi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Dolar
- Ekonomi
- Dolar Kuru
- Euro