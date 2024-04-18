Dolar kuru bugün ne kadar? (18 Nisan 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurlarındaki kademeli yükseliş yeni günde de devam etti.



Dolar/TL, bu sabah güne 32,5 seviyesinin üzerinde başladı. Euro/TL de 34,84 civarında el değiştirdi.



Piyasalar veri gündemi ile kamu harcamalarında tasarruf da öngören yeni ekonomi adımlarına odaklandı.

Bugün yurt içinde Merkez Bankası haftalık verileri ile mart ayı konut satış istatistikleri takip edilecek.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, planlanan tasarruf adımlarını detaylandırdı. Yılmaz, Hazine ve Strateji Bütçe Başkanlığı'nın "ciddi bir çalışma" yürttüğünü belirterek "Epeyce bir mesafe alındı" dedi.

