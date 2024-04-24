Dolar kuru bugün ne kadar? (24 Nisan 2024 dolar - euro fiyatları)

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan, IMF ve Dünya Bankası toplantıları için bulundukları Washington'daki tamaslarını tamamladı.



Şimşek, sosyal medya paylaşımında, "Türkiye'ye ilgi çok büyük. Yatırımcı ilgisi tek kelimeyle mükemmeldi. Hikayesi ve kredibilitesi olan nadir ülke programlarından bir tanesiyiz" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ziyareti dönüşünde tasarruf tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Tasarruftan kamuda gereksiz harcamaların ortadan kaldırılması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması anlaşılmalıdır. Bütçelerin buna göre revize edilmesi için bizler de şu anda bir çalışma yapıyoruz" dedi.

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