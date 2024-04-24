Dolar kuru bugün ne kadar? (24 Nisan 2024 dolar - euro fiyatları)

Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, akşam saatlerinde yönünü aşağı çevirdi.
Dolar/TL, saat 17.45 itibarıyla yüzde 0,11 düşüşle 32,5191 civarında işlem gördü. Aynı dakikalarda Euro/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 34,7969 seviyesinde alıcı buldu.
Piyasalar veri gündemi ve yarın açıklanacak Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına odaklandı.
TCMB, politika faizi kararını yarın saat 14.00'te açıklayacak. Merkez Bankası'nın faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) dün yayımladığı raporda, politika faizinde şimdilik bir artışa gerek olmadığını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan, IMF ve Dünya Bankası toplantıları için bulundukları Washington'daki tamaslarını tamamladı.
Şimşek, sosyal medya paylaşımında, "Türkiye'ye ilgi çok büyük. Yatırımcı ilgisi tek kelimeyle mükemmeldi. Hikayesi ve kredibilitesi olan nadir ülke programlarından bir tanesiyiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ziyareti dönüşünde tasarruf tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Tasarruftan kamuda gereksiz harcamaların ortadan kaldırılması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması anlaşılmalıdır. Bütçelerin buna göre revize edilmesi için bizler de şu anda bir çalışma yapıyoruz" dedi.
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