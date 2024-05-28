Dolar kuru bugün ne kadar? (28 Mayıs 2024 dolar - euro fiyatları)

Merkez Bankası'nın rezerv birikimi devam ederken, dövizde yatay seyir sürüyor.



Dolar/TL, güne 32,18 civarında başladı. Euro/TL ise 35 seviyesinde alıcı buldu.



Son iki haftadır oldukça dar bir bantta hareket eden Türk Lirası, mayıs ayında dolar karşısında yüzde 0,6 değer kazandı.



Merkez Bankası'nın (TCMB) rezerv birikimi devam ediyor. Öncü verilere göre TCMB'nin swap hariç net rezervi yerel seçimden beri yaklaşık 60 milyar dolar artarak pozitif bölgeye yaklaştı.



Bankacıların hesaplamalarına göre swap hariç net rezervler geçen hafta 9 milyar dolar artış gösterdi. Böylece yerel seçim öncesindeki -65,5 milyar dolardan -6 milyar dolara iyileşme gösterdi.



TCMB'nin toplam brüt rezervi de geçen hafta 3 milyar doların üzerinde artışla 142,3 milyar dolara çıktı.

