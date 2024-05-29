Dolar kuru bugün ne kadar? (29 Mayıs 2024 dolar - euro fiyatları)

Merkez Bankası'nın rezerv birikimi devam ederken, dövizde yatay seyir sürüyor. Dolar /TL, bugün 32,23 civarında işlem gördü. Euro /TL ise 34,99 seviyesinde alıcı buldu. Son iki haftadır oldukça dar bir bantta hareket eden Türk Lirası, mayıs ayında dolar karşısında yüzde 0,6 değer kazandı. TL, nisan ayını da yüzde 0,04 ile sınırlı bir değer kazancı ile tamamlamıştı.

TCMB'DEN REKOR REZERV BİRİKİMİ



Merkez Bankası'nın (TCMB) rezerv birikimi devam ediyor. Öncü verilere göre TCMB'nin swap hariç net rezervi yerel seçimden beri yaklaşık 60 milyar dolar artarak pozitif bölgeye yaklaştı.



Bankacıların hesaplamalarına göre swap hariç net rezervler geçen hafta 9 milyar dolar artış gösterdi. Böylece yerel seçim öncesindeki -65,5 milyar dolardan -6 milyar dolara iyileşme gösterdi.



TCMB'nin toplam brüt rezervi de geçen hafta 3 milyar doların üzerinde artışla 142,3 milyar dolara çıktı.



HANGİ VERİLERE DİKKAT EDİLECEK?



Perşembe günü mayıs ayı ekonomi güven endeksi, nisan ayı nihai dış ticaret verileri ve geçen haftaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetleri yayımlanacak. Cuma günü ise ilk çeyrek gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) verisi açıklanacak.



Küresel piyasalarda ise ABD ve Avrupa'dan gelecek kritik verilere odaklanıldı. ABD büyüme rakamları perşembe günü, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkate aldığı enflasyon göstergesi kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi cuma günü açıklanacak. Euro Bölgesi enflasyon verisi de cuma günü belli olacak.