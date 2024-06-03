Dolar kuru bugün ne kadar? (3 Haziran 2024 dolar - euro fiyatları)

Türk Lirası varlıklara yüksek ilgi devam ederken, döviz kurlarında yatay seyir sürüyor.



Dolar/TL, bugün 32,19 civarında işlem gördü. Euro/TL ise 34,96 seviyesinde alıcı buldu.



Türk Lirası, mayıs ayını dolar karşısında yüzde 0,4 değer artışı ile tamamladı. TL, nisan ayında da yüzde 0,04 ile sınırlı bir değer kazancı elde etmişti.



Bugün piyasalarda imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI), enflasyon ve Hazine ihaleleri takip edilecek.



Enflasyonun aylık bazda yüzde 3 artması bekleniyor. Yıllık enflasyonun yüzde 75 bandına yükselerek zirveye çıkacağı tahmin ediliyor.



Yıllık enflasyonun mayıs ayında yüzde 75 civarında yılın en yüksek seviyesini görmesi ardından ise düşüşe geçmesi bekleniyor.



Türk Lirası varlıklara yüksek ilgi devam ediyor.Yabancı yatırımcıların tahvil alımları geçen beş haftada 7,1 milyar doları buldu.



Yerli yatırımcının ise nisan ortasından bu yana 11 milyar doların üzerinde düşüş kaydetti. Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden ve döviz mevduatı 170,6 milyar dolara indi.