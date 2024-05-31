Dolar kuru bugün ne kadar? (31 Mayıs 2024 dolar - euro fiyatları)

Türk Lirası varlıklara yüksek ilgi devam ederken, döviz kurları ayın son işlem gününe yatay başladı.



Dolar/TL, bugün 32,26 civarında işlem görüyor. Euro/TL ise 34,92 seviyesinde alıcı buluyor.



Türk Lirası, dolar karşısında mayıs ayını yüzde 0,4 değer artışı ile kapamaya hazırlanıyor. Nisan ayında da yüzde 0,04 ile sınırlı bir değer kazancı yaşanmıştı.



Bugün ilk çeyreğe ait gayrı safi yurtiçi hasıla verisi izlenecek. Türkiye ekonomisinin güçlü iç tüketimin de etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyümesi, 2024'ün tamamında ise daha dengeli bir kompozisyon ile büyümenin yüzde 3,2'ye gerileyeceği tahmin ediliyor.



Gelecek haftanın ilk gündem maddesi ise mayıs ayı enflasyon verileri olacak.



YABANCI İLGİSİ SÜRÜYOR



Yerli ve yabancı yatırımcıların Türk Lirası varlıklara yüksek ilgisi sürüyor.



Yurt dışı yerleşiklerin nisan ortası itibarıyla belirgin hale gelen ve üç haftadır 1 milyar doların üzerinde gerçekleşen Hazine tahvili alımları geçen beş haftada 7.1 milyar doları buldu.



Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatındaki düşüşü sürdü. Nisan ortasından bu yana 11 milyar doların üzerinde düşüş kaydeden kıymetli maden ve döviz mevduatı 170.6 milyar dolara indi.