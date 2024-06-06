Dolar kuru bugün ne kadar? (6 Haziran 2024 dolar - euro fiyatları)

Küresel satış baskısının etkisiyle dalgalanan Dolar/TL, güne yatay başladı



Dolar/TL, güne yüzde 0,02 yükselişle 32,26 civarında başladı. Euro/TL ise 35,21 seviyesinde el değiştirdi.



Gelişmekte olan ülke para birimlerinde hafta başında belirginleşen değer kaybı, TL'nin son 2 aylık yatay seyrini de kırdı.



Türk Lirası, salı günü dolar karşısında yüzde 1'e yakın değer kaybederek 32,62 seviyesini görmüştü.



Analistler, hareketliliğn küresel riskten kaçış ile paralel olduğunu belirtirken, bir miktar yabancı pozisyon kapaması gördüklerini ifade etti.



İç gündemde bugün TCMB, haftalık para ve banka, döviz rezervi ve menkul kıymet hareketleri istatistikleri yer alıyor.



Dış gündemde ise gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararında olacak.



ECB'nin bugün politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75'e indirmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervleri, öncü verilere göre 31 Mayıs Cuma günü artıya geçerek 1,5 milyar dolara çıktı. Böylece net rezervler 4 yıldan daha uzun süre sonra ilk kez pozitif bölgeye geçti. Rezervlere ilişkin resmi veri bugün açıklanacak.