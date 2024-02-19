Dolarda kademeli yükseliş sürüyor | Dolar bugün ne kadar? (19 Şubat 2024 dolar kuru fiyatları)

Dolar/TL, kademeli yükselişine devam ederken bugün piyasalarda Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı ile Hazine ihaleleri takip edilecek.



Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe 30,8650 ile yeni tarihi zirvesinde haftaya başladı. Aynı dakikalar euro/TL, 33,30 seviyesinde el değiştirdi.



İç piyasada bu hafta perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı dikkatle izlenecek. Dış piyasalarda ise Avrupa ve ABD merkez bankası faiz kararı tutanakları takip edilecek.



Piyasalar, TCMB'nin faizi yüzde 45 seviyesinde sabit bırakacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 civarında seyrediyor.



Piyasalar, PPK metninde bankanın gelecek dönemde izleyeceği politikalara ilişkin ipuçlarını arayacak.



Türk Lirası, ocak ayında dolar karşısında yüzde 2,7 değer kaybetti. Yıl başından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 4,3 oldu.



Bu ay 250,2 milyar TL iç borçlanma hedefleyen Hazine bu öngörüsünün yaklaşık 80 milyar TL'sini tamamladı. Hazine ikisi bugün dördü yarın olmak üzere altı borçlanma ile şubat programını tamamlayacak.