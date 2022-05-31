Ekonomistlere göre mayıs ayında enflasyon yüzde 70'i aşacak

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Haziran Cuma günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,49 oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,40 ve en yüksek yüzde 8,15 aralığında yer aldı.



Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,49) göre bir önceki ay yüzde 69,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 77,72'ye yükseleceği hesaplanıyor.



Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,25 artış göstermişti.

NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ NASILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon rakamlarına göre TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti.