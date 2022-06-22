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Fed Başkanı Powell'dan faiz ve enflasyon mesajı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonu düşürmekte "oldukça kararlı" olduğunu ve politika yapıcıların "bunu yapmak için hızlı hareket ettiğini" söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 22.06.2022 - 16:51

Fed Başkanı Powell'dan faiz ve enflasyon mesajı

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Piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildi.

Powell, ABD ekonomisinin sert finansal önlemleri aşabilecek kapasitede gücü olduğunu belirterek, yüzde 2 enflasyon hedefinin hala geçerli olduğunu söyledi.

Jerome Powell, sözlerine ek olarak " yukarı yönlü olarak şaşırttı ve daha da şaşırtabilir, ancak gelen verilere ve görünümün gelişimine göre buna yanıt vermeye devam edecek.

Fed faiz artırımlarının devam etmesinin uygun olacağını öngörüyor. Fed'in faiz patikasını değiştirmesi için enflasyonun yavaşladığına dair kanıt görmesi gerekli" açıklamalarını yaptı.

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