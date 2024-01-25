ntv.com.tr

Merkez Bankası rezervlerinde 1,7 milyar dolarlık düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam brüt döviz rezervi geçen hafta 1,7 milyar dolar düşüşle 138 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası rezervlerinde 1,7 milyar dolarlık düşüş

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

'nın toplam brüt rezervi 19 Ocak haftasında 1,7 milyar dolar azalarak 138 milyar 91 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde döviz rezervi 91,9 milyar dolardan 90,3 milyar dolara, altın rezervi de 47,8 milyar dolardan 47,7 milyar dolara indi.

Merkez'in brüt döviz rezervi 22 Aralık haftasında 145,5 milyar dolarla rekor düzeye çıkmıştı.

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri 23,6 milyar dolar oldu.

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Haberi Görüntüle

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...