Türkiye Bankalar Birliği, TLREF'e geçiş takvimini duyurdu

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Bankalararası Satış Oranı (IBOR) geçiş süreci ve Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) çalışmalarını tamamlandı.



TBB'den yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı reformu kapsamında TLREF Ulusal Çalışma Komitesi tarafından uluslararası kuruluşlar ile eşgüdüm içerisinde sürdürülen IBOR geçiş süreci ve TLREF çalışmaları tamamlandı.



Bu kapsamda, Türk Lirası Bankalararası Satış Oranı'nın (TRLIBOR) sonlandırılmasına ve TLREF'e geçiş sürecinde uygulanacak takvim belirlendi.



TLREF Ulusal Çalışma Komitesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında güncel detaylı bilgi ve sunumlara https://www.tbb.org.tr/tlref adresinden ulaşılabiliyor.



TRLIBOR için son yayınlanma tarihi 30 Haziran, TRLIBOR/TLREF geçiş spread oranı ilanı 1 Temmuz ve yaşayan TRLIBOR’a endeksli işlemlerin TLREF’e geçişi 1 Temmuz olarak belirlendi.

TLREF NEDİR?



Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF), finansal türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerde değişken faiz göstergesi, dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabilecek, Türk Lirası kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak oluşturulmuştur.



Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Normal Emirler Pazarı’nda gerçekleşen, aynı gün başlangıç valörlü ve sadece TL cinsi DİBS teminatlı gecelik repo işlemleri kullanılarak, 17.06.2019 tarihinden itibaren hesaplanmaya ve yayımlanmaya başlayan TLREF oranı ve bu oranın getirisini takip edebilmek amacıyla oluşturulan BIST TLREF Endeksi verilerine BISTECH Veri Yayın Sistemi ve aşağıdaki TLREF Verileri linkinden ulaşılabilir.



TLREF Kuralları, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Borsa İstanbul A.Ş. temsilcilerinden oluşan TLREF Komitesi tarafından oluşturulmuştur.