Düğün takısında 'çeyrek gram altın' dönemi

Vatandaş düğün takısı olarak 'çeyrek gram altın' yöneldi.

Merkez bankalarının enflasyon ile mücadele için faiz artırması, dünyada ekonomik durgunluk endişelerini artırıyor.



Ons altın güçlenen dolar karşısında bin 680 dolara kadar düşerek 16 ayın dibine indi. 6 ay önceki 2 bin 70 dolarlık seviyesinden tam yüzde 20 değer kaybetti. Gram altında ise döviz kurunun etkisiyle farklı bir tablo var.

Ons altın bu ay yüzde 5 gerilerken gram altın yüzde 1 yükseldi.



980 lirayı aşan gram altın bu yıl yüzde 25 değerlenmiş oldu.



Yüksek fiyat düğün sezonunda vatandaşı zorluyor.



Kuyumcular vatandaşların çeyrek gram altına yöneldiğinini söylüyor.



Altın fiyatları için gelecek hafta Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararı takip edilecek.