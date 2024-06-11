Dünya Bankası, Türkiye için büyüme tahminini düşürdü

Dünya Bankası, 2024 yılı için Türkiye büyüme tahminini düşürdü.



Bankanın yayınladığı raporda Türkiye için 2024 tahminini yüzde 3,1'den yüzde 3'e indirildi. Türkiye için 2025 büyüme tahmini yüzde 3,9'dan yüzde 3,6'ya çekildi.



Küresel büyüme tahmini yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya yükseltildi. 2025 büyüme tahmini ise yüzde 2,7'de sabit tutuldu.



2026 yılı küresel büyüme tahmini yüzde 2,7, Türkiye için 2026 büyüme tahmini de yüzde 4,3 oldu.



Raporda bu yıl Türkiye'nin para politikasında sıkılaşma adımlarının ekonominin geneline yayılacağı tahmin edildi. Güçlü iç talep ve net ihracatın etkisiyle ekonomik büyümenin 2025'te yüzde 3,6, 2026'da ise yüzde 4,3 artacağı öngörüldü.



Banka, enflasyonun 2025 yılında ortalama yüzde 29'a düşeceği tahminini paylaştı.