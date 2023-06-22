Dünya Bankası'ndan Tunus'a 268,4 milyon dolarlık finansman desteği

Tunus resmi ajansı TAP'ın haberine göre, anlaşma dolayısıyla Ekonomi ve Planlama Bakanı Samir Said ve Dünya Bankası yetkililerinin katılımıyla başkentteki bakanlık binasında imza töreni düzenlendi.



Törende, Dünya Bankası tarafından Tunus'a 268,4 milyon dolarlık finansman desteği sağlayacak anlaşma imzalandı.



Anlaşmaya göre, Tunus'a sağlanacak 268,4 milyon dolarlık kredinin, Tunus ile İtalya arasında deniz altında kurulacak elektrik enerjisi iletim projesi ELMED kapsamında elektrikli araç altyapısının kurulması ve iyileştirilmesinde kullanılması öngörülüyor.



Dünya Bankası Tunus Müdürü Alexandre Arrobbio, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, Dünya Bankası'nın 2023 ile 2027 yılları arasında yıllık 400 ila 500 milyon dolar finansman desteği sağlanması öngörülen bir programı da kabul ettiğini duyurdu.



ELMED PROJESİ

AB'nin "Avrupa Yeşil Mutabakatı" kapsamında finanse ettiği ELMED projesi, 2003 yılında Tunus’ta artan enerji talebini karşılamak üzere başlatıldı.



AB ile Tunus'un enerji arz kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedefleyen proje aracılığıyla Afrika ve Avrupa kıtaları arasında yeni bir enerji bağlantı köprüsü kurulacak.



Avrupa Birliği (AB) geçen yıl aralık ayında ELMED projesine 307,6 milyon avro değerinde finansman sağlanmasını onaylamıştı.



İtalya ile Tunus arasında mevcut enerji köprülerinden biri olan Trans-Akdeniz boru hattı ile Cezayir'in doğal gazı Avrupa'ya taşınıyor.



1983’ten bu yana hizmet veren 2 bin 475 kilometrelik boru hattı ile yıllık maksimum 32 milyar metreküp doğal gaz Afrika kıtasından Avrupa'ya iletiliyor.

