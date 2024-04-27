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Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan KDV düzenlemesine ilişkin açıklama

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bugün yayımlanan KDV düzenlemesine ilişkin "Tebliğ ile hiçbir şekilde KDV oran artışı yapılmamıştır." açıklamasında bulundu. KDV oran artışlarının sadece Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılabildiğine dikkat çekilen açıklamada tebliğin suistimallerin önlenmesine yönelik hazırlandığı belirtildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan KDV düzenlemesine ilişkin açıklama

GİB'in internet sitesinde yer alan basın açıklamasında, bugünkü 'de yeme içme hizmetlerinde KDV oranlarının uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı bir tebliğ yayımlandığı hatırlatıldı.

Tebliğ ile ilgili olarak 16 Nisan'da basın açıklaması yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın ve yayın organlarında düzenlemenin KDV oran artışı gibi yansıtıldığı görüldüğünden konunun tekrar hatırlatılmasına ihtiyaç duyuldu. Tebliğ uygulamada görülen yanlışların düzeltilmesi ve suistimallerin önlenmesine yönelik hazırlandı. Esasen KDV oran artışları sadece Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılabiliyor. Bu Tebliğ ile hiçbir şekilde KDV oran artışı yapılmamıştır."

Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi: Karar Resmi Gazete'de

ve kafelerde KDV düzenlemesi: Karar Resmi Gazete'de

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