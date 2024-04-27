Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan açıklama

HEDEF ÇALIŞANLARIN KALICI REFAHI



Çalışanların refahını kalıcı olarak artırmanın gayretinde olduklarını vurgulayan Işıkhan, bunun yolunun enflasyonu düşürüp daha istikrarlı ve güvenli bir ekonomi tesisi olduğunu belirtti.



Işıkhan, şöyle devam etti:



“Ekonomi bir denge işidir ve bir noktada dengeyi bozduğumuzda birçok farklı noktada başka dengeler de bozulur. Vatandaş olarak hepimiz şunu tecrübe ettik. Ne zaman dengenin dışında artış yapılsa marketlerde, mağazalarda ürün etiketleri hemen değişiyor. Bu da enflasyonu daha da artırıyor, ücretlere yapılan artışın da bir anlamı kalmıyor ne yazık ki. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz derken tam da bunu kastediyorum.



Şu an Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızın öncülüğünde ekonomik ve mali disiplin politikası etkili şekilde uygulanıyor. Bu politikanın olumlu etkilerini de çok hızlı şekilde almaya başladık, enflasyon hızlı şekilde düşüş eğilimine girdi ve şu anda ekonomik büyümeden, istihdamdan feragat etmeden bunu başarabiliyoruz. Ekonomimiz ve maliyemiz istikrara ve dengeye oturdukça, enflasyonda düşüş sağlandıkça biz de bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza, emeklilerimize yönelik desteklerimizi artırmaya devam edeceğiz.”

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