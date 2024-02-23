Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 600 milyon euroluk destek

Dünya Bankası, Türk ihracatçılarının rekabet gücü ve pazarını koruması için 600 milyon euroluk yeni kredi garantisini onayladı.



Kredi, üretimde karbon emisyonunun azaltılmasında kullanılacak.

YEŞİL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI



Bankadan yapılan açıklamada söz konusu destekle birlikte, makine, ekipman geliştirilmesi, geri dönüşüm sistemlerinin güçlendirilmesi ve yeşil dönüşüme uyumlu çözümlere yatırım yapacak ihracatçılara finansman sağlanacağı vurgulandı.