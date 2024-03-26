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EBRD'den Antalya Havalimanı'na ek finansman

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Antalya Havalimanı için 50 milyon euro ek finansman sağlayacak.

EBRD'den Antalya Havalimanı'na ek finansman
Deprem bölgesi için 500 milyon euro finansman

Deprem bölgesi için 500 milyon euro finansman

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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD),  Havalimanı'na yeni altyapı ve enerji yatırımları için 50 milyon ek finansman sağlayacağını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, Fraport TAV Antalya Yapım ve İşletme AŞ'ye (FTA) sağlanacak ek kredinin, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) fonlarını içeren bir finansman paketinin parçası olduğu ve Mart 2023’te FTA’ya sağlanan 140 milyon euroluk bir önceki EBRD kredisini takip ettiği belirtildi.

Açıklamada, EBRD'nin FTA'ya sağladığı 50 milyon euroluk ek finansmanın, Antalya Havalimanı'nın yeni altyapısının tamamlanması, enerji verimliliğinin artırılması ve güneş santrali gibi yeşil yatırımların gerçekleştirilmesini sağlayacağı ifade edildi.

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