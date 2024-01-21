Edirne'de kar buğday üreticilerini sevindirdi

Yazın bölgede etkili olan kuraklığın ardından buğday tarlalarının karla kaplanması çiftçi tarafından sevinçle karşılandı.



Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, kar yağışının buğday için faydalı olduğunu söyledi.



Yağışların üreticileri sevindirdiğini belirten Öztürk, "Kar yağışı bu dönemde beklediğimiz en güzel yağış türü. Havaların soğuması ve kar yağışıyla birlikte buğdayın gelişimi normal sürecinde ilerleyecek. Kar suları toprağın nemli kalmasını sağlıyor. Yavaş yavaş eriyerek bitkiyi besliyor. Kar yağışı gübre atacak çiftçiler için de fayda sağlayacak." diye konuştu.



Hamzabeyli köyünden çiftçi Mehmet Civan da kar yağışının üreticiler için bereket anlamına geldiğini belirtti.



Karın buğdayların gelişimine fayda sağladığını ifade eden Civan, "Kar buğdayın üzerinde bir örtü oluşturuyor. Bu örtü, mahsulü aşırı soğuklardan da koruyor. Geçen yılki kuraklığa göre bu yıl iyi durumdayız. Güzel bir kar yağışı aldık. İnşallah yağışlar devam eder ve bereketli bir yıl yaşarız." dedi.



Bahattin Kısa da bu yıl ürünün gelişiminin daha iyi olduğunu belirterek, yağışın sürmesini umduklarını kaydetti.