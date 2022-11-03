Ekim ayının zam şampiyonu sebze

Enflasyon ekim ayında enflasyon TÜFE'de yüzde 3,54 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 85,51'e yükseldi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekim ayının zam şampiyonu yüzde 26,23 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) oldu.



Onu yüzde 12,72 ile makarna çeşitleri, yüzde 12,38 ile kadın giyim izledi.



EN ÇOK DÜŞEN EVCİL HAVYVAN ÜRÜNLERİ

Fiyatı en çok düşen ürün yüzde 19,42 ile evcil hayvanlar ve bununla ilgili ürünler oldu. Onu yüzde 4,21 ile kişisel bakımda kullanılan elektrikli aletler takip etti.