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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 208 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı
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Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 27 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla değişim göstermeyerek 208 bin oldu.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen ve 2 ayın en düşük seviyesinde kalmaya devam eden başvuru sayısının 212 bin olacağı öngörülüyordu.

maaşı başvuru sayılarına dair önceki haftanın verisi yukarı yönlü revize edilerek 207 binden 208 bine çıkarıldı.

Geçen hafta itibarıyla, 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 3 bin 500 azalarak 210 bine geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 20 Nisan ile biten haftada değişim kaydetmeyerek 1 milyon 74 bin oldu.

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