Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı | Finansmana erişimi kolaylaştıracak tedbirler görüşüldü

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.



Beştepe’deki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.



Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.



Kasım ayı başında, beş yıllık kalkınma hedeflerini ortaya On İkinci Kalkınma Planı’nın yayımlandığı hatırlatılan açıklamada, “Bu kapsamda, ülkemizin dünya ticaretindeki ve küresel değer zincirindeki yerinin güçlendiği, reel sektöre yönelik hedefe odaklı ve kaliteli finansman imkânlarının sağlandığı, yeşil ve dijital dönüşümü odağına alan ve nitelikli beşeri sermayeyle azami istihdam oluşturan istikrarlı bir büyüme modeli uygulamayı hedefliyoruz.” denildi.



EKK toplantısında, On İkinci Kalkınma Planı hedeflerine ulaşmak amacıyla önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek politika, tedbir ve faaliyetlere yönelik izleme ve değerlendirme süreçlerinin ele alındığı ifade edildi.



Açıklamada, “Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca hazırlanacak olan üç aylık izleme raporları EKK’da düzenli olarak değerlendirilecektir.” denildi.



“FİNANSMANA ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRACAK TEDBİRLER GÖRÜŞÜLDÜ”



Toplantıda son dönem ihracat görünümü ile dezenflasyon sürecinde yatırım, üretim ve ihracatı destekleyecek, ihracatçı firmaların rekabet gücünü artıracak ve finansmana erişimi kolaylaştıracak tedbirlerin görüşüldüğü ifade edilen açıklamada, “Eximbank ve İhracatı Geliştirme (İGE) A.Ş. finansman destekleri başta olmak üzere bankacılık sistemimiz genelinde ihracat finansmanı imkânlarının artırılması yönünde değerlendirmeler yapılmıştır.” denildi.



Açıklamada şöyle denildi:



“Eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirmek ve işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli istihdamı sağlamak amacıyla meslekî ve teknik eğitimin güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ve yeni yaklaşımlar değerlendirilmiştir. Meslekî eğitim ve işgücü piyasasına ilişkin ilgili diğer paydaşların da yer aldığı daha kapsamlı bir çalışmanın yapılması yönünde görüş birliği oluşmuştur.”