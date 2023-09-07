Ekonomi yönetiminden OVP değerlendirmesi

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Ekonomi yönetimi OVP ile ilgili yerli ve yabancı basın mensuplarına değerlendirme yaptı.



Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan katıldı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, OVP ile ilgili olarak "Cumhurbaşkanımızın bizzat bu programı ilan etmesi ve 'Hükümet olarak arkasındayız, destekliyoruz' demesi OVP'nin en büyük gücü." dedi.



Enflasyona ilişkin mesaj veren Yılmaz, "Büyüme ve enflasyon hedefimiz tutarlı. Büyümenin kompozisyonu enflasyonu arttırıcı değil tam aksine enflasyonla mücadeleye katkı verici bir çerçeve içinde şekillendirilmiş durumda." diye konuştu.

"CARİ FAZLA HEDEFİNDEN VAZGEÇMEDİK"



Yılmaz, kur hedeflerinin olmadığını, serbest piyasanın esas olduğunu yineledi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, cari fazla hedefinden vazgeçmediklerini, sürecin zaman alacağını söyledi.

ŞİMŞEK: PROGRAMIN DIŞ KAYNAK AYAĞI ÇOK GÜÇLÜ OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, de OVP'ye yönelik "Dezenflasyon programına ilişkin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın desteği tam; bunu sadece hissetmiyoruz, görüyoruz." dedi.

"Programın dış kaynak ayağının çok güçlü olacağına inanıyorum; Birleşik Arap Emirlikleri'nde sonuç yakın." diyen Şimşek, G20, Almanya, New York, Londra, Asya ve Ortadoğu'da yıl sonuna kadar görüşülmedik yatırımcı bırakmayacaklarını söyledi.



İç talebin yeniden dengelenmesi ihtiyacının çok net olduğunu kaydeden Şimşek, "İç talep yavaşlayacak, yatırımlara ihracata çok güçlü destek

vereceğiz." dedi.



Önce rezervleri güçlendireceklerini ifade eden Şimşek, daha sonra kur korumalı mevduattan çıkış olacağını kaydetti.

"YENİ BİREYSEL EMEKLİLİK MODELİ ÖNGÖRÜYORUZ"



İşverenin katkısı olduğu yeni bir bireysel emeklilik modeli öngördüklerini söyleyen Şimşek, amacın sistemde kalış süresini ve fon tutarını artırmak olduğunu ifade etti.

