Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentisi

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,91 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,25 ve en yüksek yüzde 4,85 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,91) göre bir önceki ay yüzde 39,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,20'ye ineceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi haziranda yüzde 47,32'den 42,07'ye geriledi.

Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,04 artış göstermişti.